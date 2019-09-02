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Врачи оценили состояние похищенных пиратами россиян

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Фото: TASS/ZUMA
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Пираты допустили врачей к российским морякам, похищенным с грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна. Медики оценили состояние пленных как удовлетворительное, сообщили 2 сентября в посольстве России в Яунде.

«К ним (россиянам. — Ред.) ранее допустили врачей, передали необходимые медикаменты. Переговоры между компанией-судовладельцем MarConsult Schiffahrt и похитителями находятся на стадии определения суммы выкупа», — заявили в посольстве агентству ТАСС.

Точных данных о местонахождении россиян нет, предположительно, они в Нигерии. Эту же версию ранее выдвигал источник «РИА Новости».

Нападение на судно Marmalaita под флагом Антигуа и Барбуды произошло в ночь на 15 августа, когда корабль стоял на рейде. Пираты устроили на судне погром и похитили восьмерых моряков. На корабле остались четверо филиппинцев.

Изначально сообщалось, что в плен попали граждане Германии, однако после СМИ писали, что злоумышленники захватили украинца, четверых филиппинцев и троих россиян из Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга — капитана, старшего помощника и старшего механика.

Переговоры с пиратами начались 30 августа — до этого злоумышленники не выходили на связь и не выдвигали требований.

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