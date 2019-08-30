Начались переговоры с похитившими российских моряков пиратами

Источник в немецкой компании-работодателе MarConsult Schiffahrt сообщил о начале переговоров с пиратами, похитившими моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна.

«Начались переговоры о сумме выкупа. Только что», — цитирует собеседника в компании-работодателе «РИА Новости» 30 августа.

При этом информации о требуемой пиратами сумме пока нет. Ранее злоумышленники долгое время не выходили на связь и никаких требований не выдвигали.

Нападение на судно Marmalaita произошло в ночь на 15 августа, когда корабль под флагом Антигуа и Барбуды стоял на рейде. Пираты устроили на судне погром и похитили моряков. На корабле остались четверо филиппинцев.

Изначально сообщалось, что в плен попали граждане Германии, однако потом стало известно, что злоумышленники захватили украинца, четверых граждан Филиппин и троих россиян из Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга — капитана, старшего помощника и старшего механика.

Также СМИ писали, что пленные моряки могут находиться в Нигерии. По информации посольства России в Яунде, россияне чувствуют себя удовлетворительно, им должны были передать медикаменты против малярии.