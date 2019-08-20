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Названо возможное местонахождение похищенных пиратами российских моряков

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Фото: splash247.com
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Моряки грузового судна Marmalaita, которые были захвачены в плен у берегов Камеруна, могут находиться в Нигерии. Об этом заявил источник «РИА Новости» в компании-работодателе 20 августа.

Ранее в этот же день собеседник агентства сообщил, что установить контакт с пиратами удалось. С похищенными «всё нормально», морякам передают одежду и лекарства от малярии.

Злоумышленники свои требования так и не выдвинули. Ранее СМИ писали, что за нападением стоят пираты из Нигерии.

Пираты напали на судно Marmalaita в ночь на 15 августа, когда корабль под флагом Антигуа и Барбуды стоял на рейде. Злоумышленники устроили на судне погром и похитили моряков.

Похищенными оказались трое россиян из Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга — капитан, старший помощник и старший механик. Ранее сообщалось, что остальные пленные являются гражданами Германии, однако теперь стало известно, что пираты схватили украинца и четверых филиппинцев.

На борту Marmalaita остались еще четверо филиппинцев. Во время налета пираты передали им послание, что скоро сами выйдут на связь.

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