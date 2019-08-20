СМИ узнали о состоянии похищенных у берегов Камеруна российских моряков

Состояние похищенных пиратами у берегов Камеруна троих российских моряков с судна Marmalaita нормальное, им передают лекарства от малярии. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в компании-работодателе.

«С людьми всё нормально. Раненых, больных нет. Передают одежду и медикаменты от малярии», — сказал собеседник агентства.

Пираты напали на судно Marmalaita в ночь на 15 августа, когда оно стояло на рейде. Злоумышленники устроили на судне погром, а самих моряков похитили. СМИ предполагают, что за атакой стоят пираты из Нигерии. Трое членов экипажа из РФ — капитан, старший помощник и старший механик — жители Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга, остальные — граждане Германии.

Грузовое судно, ходящее под флагом Антигуа и Барбуды принадлежит немецкой компании MarConsult Schiffahrt.