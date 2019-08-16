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Трое российских моряков попали в плен у берегов Камеруна

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Фото: Global Look Press/Martina Katz
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Неизвестные атаковали у берегов Камеруна грузовое судно Marmalaita, принадлежащее датской компании Ultrabulk. Как сообщили в пятницу, 16 августа, в МИД РФ, среди членов экипажа трое россиян.

По данным ведомства, нападение было совершено в районе порта Дуала. Атакованное судно следовало под флагом Антигуа и Барбуды.

«По сведениям рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн Россия» (г. Санкт-Петербург), нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации», — заявили в МИДе.

По сообщениям посольства России в Яунде, власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельства произошедшего. Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению россиян.

Накануне агентство France Presse со ссылкой на представителя камерунских ВМС сообщило о похищении неизвестными моряков из европейских и азиатских стран недалеко от города Дуала. По данным источников агентства, «вероятно, это сделали нигерийские пираты».

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