Пираты напали на судно Южной Кореи рядом с Сингапурским проливом

Вооруженные люди атаковали грузовое судно Южной Кореи рядом с Сингапурским проливом. По данным Yonhap News Agency, нападение на корабль CK Bluebell длилось около 30 минут, после чего пираты скрылись.

При этом они забрали около $13 тыс. наличными, а также некоторые личные вещи моряков, в частности мобильные телефоны, одежду и обувь. Некоторые члены экипажа получили легкие травмы, пытаясь оказать сопротивление. Отмечается, что судно после инцидента продолжило рейс.

В январе пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy, шедший под флагом Панамы, в Гвинейском заливе в районе территориальных вод Бенина. На борту находились 24 человека, 23 из которых россияне. Шестерых граждан РФ взяли в плен и потребовали выкуп, после чего отпустили.

Председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков тогда заявил, что похищение российских граждан стало частью «обычного пиратского бизнеса» по получению денежного выкупа.