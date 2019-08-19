Прямой эфир

Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь

0
Фото: marinetraffic.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в компании-работодателе 19 августа.

Кошелек или жизнь: захваченных у берегов Африки россиян могут выкупить
Вопрос об освобождении российских моряков судна MSC Mandy будет решать компания-судовладелец

Для выхода с пиратами на связь и выкупа моряков в Камерун прибыли посредники. Среди захваченных моряков трое являются гражданами России. Посольство РФ в Камеруне также пытается установить со злоумышленниками контакт.

«Посольство плотно взаимодействует с камерунскими компетентными органами, Координационным центром по противодействию пиратству в Гвинейском заливе и судовладельческой компанией с целью нахождения российских граждан и их скорейшего освобождения», — приводит МИД сообщение посольства в Facebook.

Пираты напали на судно Marmalaita в ночь на 15 августа, когда корабль под флагом Антигуа и Барбуды стоял на рейде. Злоумышленники устроили на судне погром, а самих моряков похитили. СМИ предполагают, что за атакой стоят пираты из Нигерии.

Трое членов экипажа из РФ — капитан, старший помощник и старший механик — жители из Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга, остальные — граждане Германии.

Грузовое судно принадлежит немецкой компании MarConsult Schiffahrt. По данным портала Marinetraffic, корабль стоит в порту Дуалы в Камеруне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пираты напали на судно Южной Кореи рядом с Сингапурским проливом
Четверо мужчин пошли под суд за похищения людей под видом лечения от наркомании

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019