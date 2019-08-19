Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь

Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в компании-работодателе 19 августа.

Для выхода с пиратами на связь и выкупа моряков в Камерун прибыли посредники. Среди захваченных моряков трое являются гражданами России. Посольство РФ в Камеруне также пытается установить со злоумышленниками контакт.

«Посольство плотно взаимодействует с камерунскими компетентными органами, Координационным центром по противодействию пиратству в Гвинейском заливе и судовладельческой компанией с целью нахождения российских граждан и их скорейшего освобождения», — приводит МИД сообщение посольства в Facebook.

Пираты напали на судно Marmalaita в ночь на 15 августа, когда корабль под флагом Антигуа и Барбуды стоял на рейде. Злоумышленники устроили на судне погром, а самих моряков похитили. СМИ предполагают, что за атакой стоят пираты из Нигерии.

Трое членов экипажа из РФ — капитан, старший помощник и старший механик — жители из Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга, остальные — граждане Германии.

Грузовое судно принадлежит немецкой компании MarConsult Schiffahrt. По данным портала Marinetraffic, корабль стоит в порту Дуалы в Камеруне.