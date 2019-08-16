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Захватившие россиян в Камеруне пираты пока не выдвинули требований

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Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, пока не выдвигали никаких требований. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник в компании-работодателе.

Он уточнил, что нападение было совершено в ночь на 15 августа, когда судно стояло на рейде.

«Подъехали [пираты], взобрались на борт, погромили там все. Забрали восемь членов экипажа... (Трое захваченных россиян из. — Ред.) Владивостока, Мурманска, Санкт-Петербурга. Все три офицеры — капитан, старший помощник и старший механик», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Камерун уже прибыли переговорщики от работодателя, пираты обещали выйти с ними на связь.

О захвате судна, принадлежащего датской компании Ultrabulk, МИД России сообщил ранее в пятницу. По данным ведомства, нападение было совершено в районе порта Дуала. Всего в плен попали восемь моряков.

Накануне агентство France Presse со ссылкой на представителя камерунских ВМС сообщило о похищении неизвестными моряков из европейских и азиатских стран недалеко от города Дуала. По данным источников агентства, «вероятно, это сделали нигерийские пираты».

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