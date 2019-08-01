Обвиняемые в подготовке теракта в Татарстане готовили захват заложников

Задержанные в Татарстане сторонники террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ. — Ред.) Руслан Шамсутдинов и Ильшат Зайнагутдинов планировали захват заложников.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщил следователь в ходе заседания Вахитовского районного суда Казани, передает ТАСС. По данным следствия, они готовились к захвату заложников, в том числе и сотрудников правоохранительных органов. После этого обвиняемые хотели получить служебную информацию и уничтожить силовиков.

21 марта 2018 года Шамсутдинов и Зайнагутдинов на парковке гипермаркета публично призывали к осуществлению террористической деятельности. Также фигуранты уголовного дела склоняли жителей Нижнекамска к совершению терактов на территории России. Задержанные искали яды для отравления ведомственных столовых системы МВД и ФСБ, добавил следователь.

Им инкриминируют ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»).

В четверг суд арестовал предполагаемых террористов Руслана Шамсутдинова и Ильшата Зайнагутдинова. Накануне мужчин задержали в Татарстане по подозрению в подготовке теракта на объекте инфраструктуры. У них были изъяты взрывчатка и компоненты самодельных бомб.