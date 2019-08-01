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Суд арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта сторонника ИГ

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Фото: ФСБ РФ
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Вахитовский районный суд Казани арестовал сторонника террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Ильшата Зайнагутдинова. Его подозревают в подготовке теракта на железной дороге.

Зайнагутдинов пробудет под арестом до 29 сентября, передает «РИА Новости».

Ранее суд арестовал еще одного предполагаемого террориста Руслана Шамсутдинова.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух сторонников ИГ 31 июля. Они находились в лесополосе недалеко от железной дороги. При них были обнаружены компоненты взрывного устройства. Экспресс-тесты выявили на руках следы взрывчатки.

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