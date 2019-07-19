Четверо мужчин пошли под суд за похищения людей под видом лечения от наркомании

Четверо мужчин пошли под суд за похищение людей под видом их лечения от алкоголизма и наркомании. Как сообщили в пятницу, 19 июля, в Следственном комитете России, каждый из осужденных получил от 5 до 8 лет заключения.

Александра Земляного, Андрея Маняхина, Константина Монича и Юрия Будюкова признали виновными в похищении людей и незаконном лишении свободы (ст.126 и 127 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемые учредили в 2015 году фонд «Восстановление», который позиционировали как благотворительную организацию для социальной реабилитации наркозависимых и больных алкоголизмом. Родственники людей, страдающих от пагубных привычек, обращались в фонд в надежде, что их родным окажут квалифицированную помощь. Вместо этого организаторы «фонда» запирали потерпевших в нескольких квартирах в Москве и оставляли их там без какой-либо помощи.

«Одного молодого человека соучастники в июне 2015 года перевезли на остров на озере Селигер в Тверской области. Впоследствии потерпевший смог скрыться и вернуться домой», — рассказали в СКР.

Еще один потерпевший в 2017 году оказался заперт в квартире, но сумел написать записку с просьбой о помощи и бросил ее в окно. Записку нашли соседи, которые и передали информацию в правоохранительные органы. После этого организаторов «фонда» задержали.

После многочисленных обысков, судебных экспертиз и допросов более 50 свидетелей следователи собрали достаточное количество доказательств вины четырех соучастников. Осужденным предстоит отбывать срок наказания в исправительной колонии строгого режима.

18 июля сообщалось о подпольном реабилитационном центре для наркозависимых, который действовал в Омске. Там людей удерживали против их воли, избивали и не давали им общаться с родственниками. При этом близкие «пациентов» платили за якобы предоставляемое им лечение по 15–20 тыс. рублей ежемесячно.