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Российский капитан, врезавшийся в мост в Южной Корее, получил условный срок

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Россиянин Андрей Сериков получил 2,5 года условно. Решение вынес окружной суд города Пусан в Южной Корее. 28 февраля российский сухогруз столкнулся с яхтой и протаранил автомобильный мост. Капитана Серикова признали виновным в попытке покинуть место происшествия перед тем, как судно врезалось в мост, в создании препятствий для транспорта, а также в управлении сухогрузом в нетрезвом состоянии. Экипаж называет причиной случившегося сложные мореходные условия, узкое место для маневра, отсутствие корейского лоцмана и буксиров. Алкогольное опьянение Сериков отрицает. Россиянин может подать апелляцию. Как и прокуратура, которая настаивала на пяти годах колонии. Если за неделю сторона обвинения не решит оспорить решение суда, Сериков вернется домой. Условный приговор действует, если на протяжении четырех лет он будет выполнять все условия суда.

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