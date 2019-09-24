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Капитан врезавшегося в мост судна из РФ получил срок в Южной Корее

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Фото: youtube.com
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Окружной суд южнокорейского города Пусан приговорил к 2,5 года условно капитана протаранившего мост российского сухогруза Seagrand Андрея Серикова. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает «РИА Новости».

Серикова признали виновным в попытке покинуть место происшествия после столкновения с яхтой в порту перед тем, как сухогруз столкнулся с мостом, в создании препятствий для транспорта, а также в управлении судном в нетрезвом состоянии.

Россиянин имеет право подать на апелляцию.

28 февраля следовавшее под российским флагом грузовое судно Seagrand столкнулось с мостом в портовом городе Пусан в Южной Корее. Капитан был задержан, остальных моряков отпустили.

Судно протаранило один из пролетов моста, в результате в сооружении образовалась трещина шириной около 5 м. Российское судно повредило носовую часть. Авария не оказала влияния на работу порта.

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