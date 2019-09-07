Иран задержал в Персидском заливе заподозренное в контрабанде судно

Иранская береговая охрана задержала в районе Персидского залива судно, заподозренное в контрабанде топлива. Об этом сообщили местные СМИ.

Принадлежность и маршрут судна пока не названы, передает ТАСС. Известно, что 12 членов его экипажа — граждане Филиппин.

В июле Иран задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero по обвинению в нарушениях международных правил. 5 сентября семь членов его экипажа, в том числе один россиянин, покинули Исламскую Республику. Еще двое граждан России останутся в Иране до окончательного решения вопроса о дальнейшей судьбе судна.

До этого, в июле, в Ормузском проливе пять малых кораблей (предположительно иранских) потребовали от британского нефтяного танкера остановиться. После устного предупреждения иранским кораблям пришлось отозвать требование. Несмотря на то, что информацию о происшествии опровергли в КСИР, Британия решила усилить военное присутствие в регионе.

В том же месяце супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран требовал освободить танкер.