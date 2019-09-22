Судовладелец танкера Stena Impero назвал сроки освобождения судна

Британский танкер Stena Impero, задержанный военными Ирана в июле, может быть отпущен в воскресенье, 22 сентября. Об этом заявил глава компании-судовладельца Stena Bulks Эрик Хонелл.

«Утром мы получили информацию, согласно которой кажется, что танкер Stena Impero будет отпущен в ближайшие несколько часов. Как мы поняли, есть политическое решение отпустить судно», — приводит его слова телеканал Svt Nyheter.

Хонелл выразил надежду на то, что Stena Impero сможет покинуть территориальные воды Ирана.

Британский танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) 19 июля в Ормузском проливе. Судно обвинили в нарушении международных правил и сопроводили в порт Бендер-Аббас для проведения проверок.

На борту танкера находились 23 человека, в том числе трое граждан России. Экипаж некоторое время не выходил на связь.

5 сентября сообщалось, что семеро моряков, освобожденных с задержанного танкера, покинули страну и вылетели в Дубай. Среди них был один россиянин, при этом еще двое граждан РФ должны были остаться в Тегеране до решения судьбы танкера.

16 сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что танкер будет освобожден через несколько дней после решения ряда бюрократических вопросов.