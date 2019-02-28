Российское грузовое судно врезалось в мост в южнокорейском Пусане

Следовавшее под российским флагом грузовое судно Seagrand столкнулось в четверг,28 февраля, с мостом в портовом городе Пусан в Южной Корее. В российском генконсульстве в Пусане подтвердили эту информацию. При этом в дипведомстве пока не получили официального уведомления об инциденте от властей Южной Кореи, сообщает ТАСС.

Как рассказали «Федеральному агентству новостей» в Росморречфлоте, инцидент произошел в 16​​​:23 по местному времени (10:23 мск). Судно протаранило носовой частью один из пролетов моста, в результате в сооружении образовалась трещина шириной около пяти метров. Российское судно повредило носовую часть. Авария не оказала влияния на работу одного из крупнейших портов Южной Кореи.

Видео, на котором запечатлен момент столкновения уже появилось в Сети.