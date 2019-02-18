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Гигантское судно едва не раздавило мужчину при спуске на воду

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Работник судостроительной верфи в голландском Гронингене чудом избежал смерти во время спуска на воду огромного грузового судна Tasman. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как мужчина поправляет веревки в момент, когда корабль внезапно соскальзывает со стапелей и начинает скользить в его сторону.

Благодаря хорошей реакции работнику удалось вовремя отползти, он остался невредим.

10 февраля житель Зеленоградского административного округа Москвы выжил после падения с 12-го этажа. 36-летнего мужчину спас лишние килограммы, он весит 140 кг.

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