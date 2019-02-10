Мужчина весом 140 кг выжил после падения с 12-го этажа

Житель Зеленоградского административного округа Москвы выжил после падения с 12-го этажа.

36-летнего мужчину спас лишний вес, сообщает «Московский комсомолец» в воскресенье, 10 февраля.

«Евгений на массе, в нем 140 кг хорошего человека. Бережно накопленные объемы амортизировали удар. Еще помогло удачно попавшееся дерево», — говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина упал на это дерево с 40-метровой высоты, а позже приземлился в сугроб.

В настоящий момент пострадавший находится в реанимации с переломом позвоночника.

16 июля Daily Mail сообщила, что пятилетний мальчик в Китае выпал с балкона расположенной на 19‐м этаже квартиры. Он чудом спасся, успев схватиться за решетку балкона этажом ниже.