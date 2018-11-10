В Марселе на участников акции в память о жертвах обрушения домов упал балкон

Три человека получили ранения при частичном обрушении балкона дома во французском Марселе, сообщает в субботу, 10 ноября, телеканал BFMTV со ссылкой на службу спасения.

Инцидент произошел на бульваре Гарибальди во время шествия жителей города в память о восьми жертвах обрушения домов, которое произошло в начале недели.

По данным телекомпании, пострадали 59-летняя женщина и 7-летний ребенок находившиеся на балконе. Кроме того, 24-летняя девушка получила травму ноги, когда часть разрушенного балкона упала на нее.

5 ноября в центре Марселя, в квартале Ноайль, обрушились два здания, имеющих общую стену.