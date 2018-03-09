В ЮАР черепаха чудом спаслась после «нашествия» слонов

В Национальном парке Крюгера в ЮАР сняли на видео черепаху, которая чудом спаслась от стада диких слонов. На ролике видно, что действие происходит около водоема. Почувствовав приближение млекопитающих, она тут же спряталась в свой панцирь.

Слоны лишь пару раз слегка задели черепаху, не причинив ей вреда.

«У этой черепахи вся жизнь пронеслась перед глазами и, скорее всего, довольно медленно», — приводит «РИА Новости» слова пользователя YouTube под ником Megalon Fan.

В конце прошлого года сотрудники береговой охраны США обнаружили черепаху, запутавшуюся в мешках с наркотиками в Тихом океане. Пакеты были связаны веревками, и животное не могло выбраться. Общий вес наркотиков составляет 800 кг, а стоимость превышает $53 млн.