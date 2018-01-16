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Восемь детей насмерть отравились мясом черепахи на Мадагаскаре

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Фото: Global Look Press/Gerard Lacz
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В одном из селений на острове Мадагаскар восемь детей погибли, отравившись мясом морской черепахи.

Среди них двое детей в возрасте восьми-девяти месяцев, которые отравились молоком своих матерей, съевших ядовитое мясо. 

Остальным жертвам случившегося было от года до четырех лет, передает газета Express de Madagascar.

Местные власти пояснили, что мясо было ядовитым из-за того, что черепаха питалась сезонными высокотоксичными водорослями.

Рыбаки, выловившие черепаху, не учли этот фактор и разделили ее мясо между жителями своей деревни.

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