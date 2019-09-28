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При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек

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Фото: en.yna.co.kr
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Не менее девяти человек пострадали при взрыве на судне в южнокорейском порту Ульсан. Один из них находится в тяжелом состоянии, передает «Рёнхап».

По информации местных властей, весь экипаж судна — иностранцы, среди них есть россияне и граждане Филиппин. Есть пострадавшие среди россиян, пока не известно.

Пожар, начавшийся на борту судна, перекинулся на другое, стоявшее рядом. С него эвакуирован 21 человек.

Инцидент произошел около 11 утра по местному времени (5:00 мск). На борту в этот момент было 25 человек.

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