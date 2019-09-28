Взрыв на ремонтирующемся судне произошел в южнокорейском порту Ульсан

В южнокорейском порту Ульсан, расположенном на юго-востоке страны, произошел взрыв на стоящем на ремонте судне. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел около 11:00 по местному времени (5:00 мск). На судне находилось 25 иностранных членов экипажа, все они были спасены. Отмечается, что в результате взрыва загорелось также другое судно, расположенное рядом.

На нем, по предварительным данным, находятся 21 человек, однако об их состоянии ничего неизвестно. В настоящий момент береговая охрана выясняет причины и обстоятельства инцидента.

23 сентября на плавбазе «Пeтр Житникoв» возник пожар, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на Шикoтaн, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. В среду аварийная группа увеличилась до 65 человек.