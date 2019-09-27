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Сухогруз загорелся на Волге недалеко от Тольятти

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Фото: 63.mchs.gov.ru
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Сухогруз, груженный железом, загорелся на Волге недалеко от Тольятти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел ночью в районе Федоровских лугов. Судно находится в 550 м от берега. Сообщается, что на борту сухогруза находились 12 человек, из них девять были эвакуированы.

Еще три человека остаются на борту и ожидают подход баржи для его буксировки к берегу. По предварительной информации, никто из находившихся на сухогрузе не пострадал. Пожарно-спасательные подразделения Самарской области находятся в состоянии готовности.

23 сентября сообщалось, что на плавбазе «Петр Житников» возник пожар, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на Шикoтaн, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. В среду аварийная группа увеличилась до 65 человек.

На место пожара к плавбазе подошли спасательные суда «Преданный» и «Атлас». В ближайшее время на место происшествия будет направлено третье спасательное судно «Сибирский».

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