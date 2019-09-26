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Горевший в Норвегии российский траулер затопили

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Фото: REUTERS/NTB Scanpix/Rune Stoltz Bertinussen
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Российский рыболовный траулер «Бухта Наездник», загоревшийся в норвежском в порту Тромсё накануне, затоплен, чтобы морская вода потушила пожар. Об этом сообщили в компании «Норебо», которой принадлежит Мурманский траловый флот, владелец судна.

В настоящее время траулер лежит на боку, наблюдается задымление. На борту судна есть аммиак, это создавало угрозу взрыва, отмечает в четверг, 26 сентября, ТАСС. Рядом с траулером работает пожарный катер с водяной пушкой.

25 сентября в местном полицейском округе сообщили, что на борту судна загорелось гидравлическое масло. Все моряки траулера были эвакуированы.

В случае непригодности российского траулера к проживанию, вопрос о дальнейшем размещении моряков в Тромсё будет решаться местным судовым агентством, российским судовладельцем и норвежским муниципалитетом.

Как сообщается на сайте компании-судовладельца, загоревшееся судно «Бухта Наездник» — средний рыболовный траулер типа «стеркодер», рассчитанный на 46 человек. Он был построен в Норвегии в 1991 году. Основным объектом промысла на судне является пикша и треска в северо-восточной Атлантике.

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