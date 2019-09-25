Моряков горящего в Норвегии российского траулера эвакуировали

Все моряки траулера «Бухта Наездник», на котором ранее возник пожар в норвежском порту Тромсё, эвакуированы. Об этом 25 сентября ТАСС сообщили в компании-судовладельце «Мурманский траловый флот».

По информации агентства, весь экипаж траулера, состоящий из 29 человек, эвакуирован. Пострадавших нет.

Ранее в местном полицейском округе сообщили, что на борту судна горит гидравлическое масло. По данным правоохранительных органов, 12 членов экипажа были направлены в медучреждения для обследования.

Как сообщается на сайте компании-судовладельца, загоревшееся судно «Бухта Наездник» — средний рыболовный траулер типа «стеркодер», рассчитанный на 46 человек. Он был построен в Норвегии в 1991 году. Основным объектом промысла на судне является пикша и треска в северо-восточной Атлантике.

13 августа на Волге загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь». Людей на борту судна не было, в результате пожара никто не пострадал. К борьбе с огнем был привлечен 21 человек, задействовано шесть единиц техники.