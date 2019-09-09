Судно перевернулось у берегов американского штата Джорджия

Грузовое судно Golden Ray перевернулось у атлантического побережья американского штата Джорджия. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану США.

Спасатели эвакуировали 20 из 24 членов экипажа. Еще четверо считаются пропавшими без вести.

Поиск затруднен из-за вспыхнувшего на борту судна пожара.

Отмечается, что судно с автомобилями на борту направлялось в Балтимор.

4 сентября сообщалось, что спасатели подняли со дна тела 33 человек, погибших во время пожара и затопления прогулочной яхты Conception у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии. Тогда спастись удалось только пятерым морякам — в момент происшествия они находились на верхней палубе и успели спрыгнуть.