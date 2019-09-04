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Найдены тела 33 погибших при пожаре на борту яхты в Калифорнии

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Фото: TASS/ZUMA
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Спасатели подняли со дна тела 33 человека, погибших во время пожара и затопления прогулочной яхты Conception у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии. Об этом 4 сентября сообщила телекомпания KTLA со ссылкой на береговую охрану.

По словам ее представителя Зака Фарелла, в среду на берег были доставлены тела 13 погибших, а накануне со дна подняли 20 тел. Согласно заявлению шерифа округа Санта-Барбара, начат процесс опознания. В расследовании обстоятельств инцидента принимают участие агенты ФБР.

Яхта Conception должна была отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам. Пожар на судне, стоявшем на якоре, начался в ночь на понедельник, 2 сентября. На яхте находились 39 человек, пять членов экипажа спаслись, так как несли вахту и не спали. В ходе пожара яхта затонула.

Судно было построено в 1981 году и относится к гавани Санта-Барбары. Оно было рассчитано на 46 человек и предназначалось для морской рыбалки и занятий дайвингом.

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