Прямой эфир

Россияне не пострадали при пожаре на российском траулере в порту Тромсё

0
Фото: REUTERS/NTB Scanpix/Rune Stoltz Bertinussen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Никто из россиян не пострадал в результате пожара на российском траулере в норвежском порту Тромсё. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил МИД России.

Спасительный туман: в России создали паровой огнетушитель
С его помощью можно бороться с пожаром без эвакуации людей

«Все моряки благополучно эвакуированы с судна, тушением занимаются норвежские пожарные», — говорится на странице в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

О возгорании на российском траулере в норвежском порту стало известно в среду, 25 сентября. По предварительным данным, экипаж траулера состоит из 29 человек, правоохранителям удалось установить местонахождение 26 из них. 12 человек были направлены в больницу из-за возможного отравления дымом.

Полиция норвежского города объявила об эвакуации жителей и создании зоны безопасности после возгорания российского траулера.

Как сообщил генеральный консул России в Киркенеcе Игорь Лапицкий, по предварительной версии, причиной пожара могла стать халатность при проведении сварочных работ на судне.

24 сентября плавучая база «Петр Житников» загорелась у берегов острова Итуруп в акватории Тихого океана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Владивосток отправят еще 140 членов экипажа плавбазы «Петр Житников»
Пожар на российском траулере в Норвегии локализован

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019