Россияне не пострадали при пожаре на российском траулере в порту Тромсё

Никто из россиян не пострадал в результате пожара на российском траулере в норвежском порту Тромсё. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил МИД России.

«Все моряки благополучно эвакуированы с судна, тушением занимаются норвежские пожарные», — говорится на странице в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

О возгорании на российском траулере в норвежском порту стало известно в среду, 25 сентября. По предварительным данным, экипаж траулера состоит из 29 человек, правоохранителям удалось установить местонахождение 26 из них. 12 человек были направлены в больницу из-за возможного отравления дымом.

Полиция норвежского города объявила об эвакуации жителей и создании зоны безопасности после возгорания российского траулера.

Как сообщил генеральный консул России в Киркенеcе Игорь Лапицкий, по предварительной версии, причиной пожара могла стать халатность при проведении сварочных работ на судне.

24 сентября плавучая база «Петр Житников» загорелась у берегов острова Итуруп в акватории Тихого океана.