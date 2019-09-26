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Во Владивосток отправят еще 140 членов экипажа плавбазы «Петр Житников»

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Два чартерных рейса авиакомпании «Аврора» в четверг, 26 сентября, доставят с Кунашира (Курильские острова, Сахалинская область) во Владивосток 140 членов экипажа, эвакуированного с горящей в Тихом океане плавбазы «Петр Житников». Об этом сообщил ТАСС мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

«Эвакуированных планируется доставить во Владивосток двумя рейсами по 70 пассажиров», — сказал он.

По информации главы района, первые 70 человек уже направляются с Шикотана на Кунашир на судне «Рейнеке». Ориентировочное время прибытия в Южно-Курильск (Кунашир) 14:00 местного времени (06:00 мск).

Затем будет отправлено второе судно «Суровск» с еще 70 пассажирами. Самолеты до Владивостока запланированы на 16:00 (08:00 мск) и 20:00 (12:00 мск). Сейчас на Шикотане в пункте размещения продолжают оставаться еще 86 человек.

Первые два чартерных рейса отправились во Владивосток из Южно-Курильска в среду, 25 сентября.

Пожар на плавбазе возник 23 сентября, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на Шикотан, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. В среду аварийная группа увеличилась до 65 человек. Экипаж хотели доставить за счет судовладельца во Владивосток (порт приписки судна) на паромах, но затем было решено воспользоваться авиасообщением с Кунашира.

На место пожара к плавбазе подошли спасательные суда «Преданный» и «Атлас». В ближайшее время на место происшествия будет направлено третье спасательное судно «Сибирский».

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