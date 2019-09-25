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Пожар на российском траулере в Норвегии локализован

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Пожар на российском траулере «Бухта Наездник» Мурманского тралового флота в норвежском порту Тромсё локализован. Об этом ТАСС 25 сентября рассказали в генконсульстве России в Киркенесе.

«По данным спасательной службы Тромсё, в настоящее время пожар локализован, однако очаги возгорания и сильное задымление сохраняются. Никто из российских моряков не пострадал, экипаж временно размещен на территории Университетского госпиталя Северной Норвегии. Норвежцы заверили, что в случае возможных жалоб на самочувствие им будет оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили представители генконсульства.

Они добавили, что в случае непригодности российского траулера к проживанию, вопрос о дальнейшем размещении моряков в Тромсё будет решаться местным судовым агентством, российским судовладельцем и норвежским муниципалитетом.

Весь экипаж траулера «Бухта Наездник» эвакуировали ранее.

25 сентября в местном полицейском округе сообщили, что на борту судна горит гидравлическое масло. По данным правоохранительных органов, 12 членов экипажа были направлены в медучреждения для обследования.

Как сообщается на сайте компании-судовладельца, загоревшееся судно «Бухта Наездник» — средний рыболовный траулер типа «стеркодер», рассчитанный на 46 человек. Он был построен в Норвегии в 1991 году. Основным объектом промысла на судне является пикша и треска в северо-восточной Атлантике.

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