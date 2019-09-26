Жителей эвакуировали после пожара на российском траулере в порту Тромсё

Полиция норвежского города Тромсё объявила об эвакуации жителей и создании зоны безопасности после возгорания российского траулера «Бухта Наездник» в порту города . Соответствующее заявление размещено на странице полиции в Twitter.



«Глава полиции Тромсё принял решение об эвакуации и создании зоны безопасности диаметром 300 м вокруг горящего траулера», — говорится в сообщении.

О пожаре на российском траулере в Тромсё местные СМИ сообщили в среду, 25 сентября. По предварительным данным, экипаж траулера состоит из 29 человек, полиции удалось установить местонахождение 26 из них. 12 человек были направлены в больницу из-за возможного отравления дымом.

Как сообщил генеральный консул России в Киркенесе Игорь Лапицкий, по предварительной версии, причиной пожара могла стать халатность при проведении сварочных работ на судне, передает РБК.

Дипломат также отметил, что никто из моряков не пострадал.



По факту пожара на трайлере Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку.

24 сентября сообщалось, что плавучая база «Петр Житников» загорелась у берегов острова Итуруп в акватории Тихого океана.