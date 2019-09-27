Прямой эфир

Один человек погиб при пожаре в заброшенном ресторане в Набережных Челнах

0
Фото: 16.mchs.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб в результате пожара в недействующем ресторане «Арарат» в Набережных Челнах. Об этом сообщили в главке МЧС по Татарстану.

Отмечается, что тело человека было обнаружено в помещении без окон при проливке и проверке помещений здании.

Информация о пожаре поступила спасателям в 17:05 мск. Его площадь составила 600 кв. м. Из-за сильного задымления из близлежащих домов эвакуировали около ста человек, передает РБК. В 19:27 пожарные ликвидировали открытое горение. .

26 сентября сообщалось, что девять человек пострадали в результате пожара в хостеле на востоке Москвы. Семь из них были госпитализированы, еще двое получили медицинскую помощь на месте происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четыре человека пострадали при пожаре на территории Измайловского кремля
В Саратовской области четыре человека погибли при пожаре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019