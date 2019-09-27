Один человек погиб при пожаре в заброшенном ресторане в Набережных Челнах

Один человек погиб в результате пожара в недействующем ресторане «Арарат» в Набережных Челнах. Об этом сообщили в главке МЧС по Татарстану.

Отмечается, что тело человека было обнаружено в помещении без окон при проливке и проверке помещений здании.

Информация о пожаре поступила спасателям в 17:05 мск. Его площадь составила 600 кв. м. Из-за сильного задымления из близлежащих домов эвакуировали около ста человек, передает РБК. В 19:27 пожарные ликвидировали открытое горение. .

26 сентября сообщалось, что девять человек пострадали в результате пожара в хостеле на востоке Москвы. Семь из них были госпитализированы, еще двое получили медицинскую помощь на месте происшествия.