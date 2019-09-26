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Четыре человека пострадали при пожаре на территории Измайловского кремля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пожар возник в одном из зданий на территории Измайловского кремля на востоке Москвы, пострадали четыре человека.

Об этом в четверг, 25 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что возгорание произошло в одном из павильонов по адресу: Москва, Измайловское шоссе, 73ж.

Площадь возгорания составила 8 кв. метров, добавил собеседник агентства. По его словам, из горящего здания были эвакуированы 15 человек. В настоящий момент пожар потушен.

23 сентября сообщалось, что четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Озерное Саратовской области.

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