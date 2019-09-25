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В Башкирии два человека погибли при пожаре в частном доме

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Фото: 02.mchs.gov.ru
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Пожар произошел в частном жилом доме в деревне Ташлыкуль Аургазинского района Башкирии минувшей ночью. Погибли два человека, сообщила в среду, 25 сентября, пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, сгорел дом по ул. Камарова.

«К сожалению, в ходе разбора и проливки конструкций обнаружены погибшие —двое мужчин, 1963 и 1966 года рождения», — говорится в сообщении на сайте главка МЧС.

Площадь пожара составила 45 кв. метров, его причина устанавливается. На месте работает следователь и дознаватель МЧС.

23 сентября в Уссурийском городском округе (Приморский край) произошел пожар в селе Алексей-Никольском. Погиб один человек.

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