В Башкирии два человека погибли при пожаре в частном доме

Пожар произошел в частном жилом доме в деревне Ташлыкуль Аургазинского района Башкирии минувшей ночью. Погибли два человека, сообщила в среду, 25 сентября, пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, сгорел дом по ул. Камарова.

«К сожалению, в ходе разбора и проливки конструкций обнаружены погибшие —двое мужчин, 1963 и 1966 года рождения», — говорится в сообщении на сайте главка МЧС.

Площадь пожара составила 45 кв. метров, его причина устанавливается. На месте работает следователь и дознаватель МЧС.

23 сентября в Уссурийском городском округе (Приморский край) произошел пожар в селе Алексей-Никольском. Погиб один человек.