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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Уссурийске

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В Уссурийском городском округе (Приморский край) произошел пожар в селе Алексей-Никольском. Погиб один человек.

Как сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на отдел надзорной деятельности и профилактической работы УГО, 22 сентября в 21:42 от очевидцев поступило сообщение о возгорании частного дома. К моменту прибытия спасателей тушение уже начали три человека из добровольной пожарной дружины.

По предварительной информации погиб владелец дома. Мужчина был частично парализован и не смог вовремя покинуть здание.

Площадь возгорания составила 150 кв. м. Ликвидацию объявили в 2:23. Причина произошедшего устанавливается.

21 сентября во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров. Утром 22 сентября стало известно, что пожар полностью потушили. По предварительным данным, никто не пострадал.

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