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Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Девять человек пострадали в результате пожара в хостеле в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По предварительным данным, семь человек были госпитализированы, еще двое получили медицинскую помощь на месте происшествия. Отмечается, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Пожар начался в нежилом помещении хостела, дым распространился на верхние этажи. Все постояльца были оперативно эвакуированы.

25 сентября четыре человека пострадали при пожаре, который возник в одном из зданий на территории Измайловскогo кремля на востоке Москвы.

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