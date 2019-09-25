Прямой эфир

Появилось видео пожара на окраине Донецка

0
Фото: скриншот видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео пожара в Куйбышевском районе на окраине Донецка, ролик публикует РЕН ТВ в среду, 25 сентября.

По информации «Вести.ру», возгорание возникло на складе боеприпасов в районе поселков Горняк и Землекопы. Очевидцы сообщают, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.

В МЧС самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили, что пожар возник на территории бывшего алюминиевого завода в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Часть жителей района эвакуируют.

В Куйбышевской районной администрации факт пожара подтвердили, но подробностей и причин возниковения возгорания не сообщили.

При этом «Донецкое агентство новостей» пишет, что на протяжении нескольких часов у места ЧП продолжается «интенсивный обстрел», который не позволяет экстренным службами подъехать к поврежденным объектам.

Информации о погибших и пострадавших нет.

;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы ФРГ
В Киеве пообещали не допустить потери территорий Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019