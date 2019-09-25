Появилось видео пожара на окраине Донецка

В Сети появилось видео пожара в Куйбышевском районе на окраине Донецка, ролик публикует РЕН ТВ в среду, 25 сентября.

По информации «Вести.ру», возгорание возникло на складе боеприпасов в районе поселков Горняк и Землекопы. Очевидцы сообщают, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.

В МЧС самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили, что пожар возник на территории бывшего алюминиевого завода в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Часть жителей района эвакуируют.

В Куйбышевской районной администрации факт пожара подтвердили, но подробностей и причин возниковения возгорания не сообщили.

При этом «Донецкое агентство новостей» пишет, что на протяжении нескольких часов у места ЧП продолжается «интенсивный обстрел», который не позволяет экстренным службами подъехать к поврежденным объектам.

Информации о погибших и пострадавших нет.

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