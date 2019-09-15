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Четыре человека ранены при взрыве газового баллона в машине на Кубани

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Фото: РЕН ТВ
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Двое взрослых и двое детей пострадали при взрыве газового баллона в легковом автомобиле на Кубани. Инцидент произошел в городе Тихорецке, сообщил информированный источник.

«Поступило сообщение о взрыве газового баллона в легковом автомобиле с последующим горением», — передает в воскресенье, 15 сентября, «Интерфакс». После взрыва загорелись два автомобиля, огонь повредил кровлю магазина.

6 сентября женщина пострадала после взрыва газа в Ленинске-Кузнецком на Кузбассе. Пострадавшая получила ожоги 60% поверхности тела. Ранее в Еврейской автономной области установили причину взрыва газа, который уничтожил частный дом. Газовоздушная смесь воспламенилась из-за электрической искры от водяного насоса.

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