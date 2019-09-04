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Хлопок газа произошел в жилом доме в Иркутской области

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В пятиэтажном жилом доме в Ангарске Иркутской области произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Хлопок произошел на первом этаже, возгорания не последовало. Значительных повреждений здание не получило, волной выбило стекла в квартире.

В результате инцидента пострадали три человека. В пресс-службе МЧС агентству ТАСС заявили, что потерпевшие получили ожоги легкой степени и отказались от госпитализации.

31 августа хлопок газа произошел в жилом доме в Бийске. В результате обрушились стены в трех жилых помещениях. Нескольким пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

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