Хлопок газа произошел в жилом доме в Иркутской области
В пятиэтажном жилом доме в Ангарске Иркутской области произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Хлопок произошел на первом этаже, возгорания не последовало. Значительных повреждений здание не получило, волной выбило стекла в квартире.
В результате инцидента пострадали три человека. В пресс-службе МЧС агентству ТАСС заявили, что потерпевшие получили ожоги легкой степени и отказались от госпитализации.
31 августа хлопок газа произошел в жилом доме в Бийске. В результате обрушились стены в трех жилых помещениях. Нескольким пострадавшим потребовалась медицинская помощь.