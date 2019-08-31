СК начал проверку после хлопка газа в квартире жилого дома в Бийске

Сотрудники Следственного комитета по Алтайскому краю начали доследственную проверку после хлопка газа в квартире жилого дома в Бийске. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

«Ночью 31 августа 2019 года в одной из квартир жилого дома в городе Бийске произошел хлопок воздушно-газовой смеси, в результате чего обрушились стены в трех жилых помещениях», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева

В результате хлопка газа пострадал хозяин квартиры, в которой произошла утечка, он доставлен в городскую больницу Бийска. «Жильцы соседней квартиры — женщина и несовершеннолетний ребенок — также были госпитализированы в медицинское учреждение с отравлением угарным газом», — отметили в ведомстве.

По итогам проверки следствие примет процессуальное решение.

Ранее в августе в Калманском районе Алтайского края произошел хлопок газовоздушной смеси в частном доме. На месте происшествия работали 16 человек и семь единиц техники.