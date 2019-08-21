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Взрыв газа произошел в частном доме в Алтайском крае

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В Калманском районе Алтайского края произошел хлопок газовоздушной смеси в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Вызов спасателям поступил 20 августа в 21:55. На месте происшествия работали 16 человек и семь единиц техники. Информации о погибших и пострадавших нет.

По информации altapress.ru, взрывом газовоздушной смеси повредило внутренние помещения дома.

В МЧС предупреждают, что на территории Алтайского края сохраняется высокий риск возникновения техногенных пожаров из-за нарушения техники безопасности при использовании газобаллонного оборудования, а также при неосторожном обращении с огнем.

В начале августа два человека были доставлены в больницу после взрыва газа в многоквартирном доме в Лесозаводске (Приморский край). В результате хлопка в помещении выбило окна.

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