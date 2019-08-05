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Два человека пострадали при хлопке газа в Приморье

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Два человека доставлены в больницу после взрыва газа в многоквартирном доме в Лесозаводске (Приморский край). В результате хлопка в помещении выбило окна.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме в Лесозаводске. В одной из квартир произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате взрыва в квартире были выбиты окна, а также помята входная дверь. Об этом сообщает Vostokmedia.

Два человека госпитализированы в ожоговый центр Приморского края.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области при взрыве газа обрушились стены между тремя квартирами в жилом доме.

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