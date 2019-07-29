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Проверку организовали из-за взрыва газа в строящемся доме в Якутске

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В Якутске организована процессуальная проверка из-за взрыва газа, в котором пострадал сварщик. Об этом ИА SakhaNews сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник.

В воскресенье, 28 июля, в следственные органы поступило сообщение о хлопке газа в строящемся доме на Автодорожной улице. По факту произошедшего следственным отделом СУ СКР по республике проводится доследственная проверка, уточнила Анна Колесник.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один 32-летний мужчина. В момент инцидента он выполнял сварочные работы. Пострадавший был доставлен в больницу с термическими ожогами.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

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