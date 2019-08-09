Пострадавших при взрыве газа в Приморье перевели на лечение во Владивосток

Двух мужчин, которые пострадали при взрыве газа в Лесозаводске, перевели на лечение во Владивосток. Одного из пациентов доставляли санавиацией.

По предварительным данным, двое мужчин гнали самогон в квартире. В процессе произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали две квартиры и лестничный проем подъезда. В квартире пострадавших вылетели стекла, на стенах появились трещины. Двое мужчин получили травмы и ожоги.

Одного из пострадавших транспортировали санитарной авиацией во Владивосток. Состояние второго мужчины позволило использовать наземный транспорт. Потерпевшие госпитализированы в ожоговый центр, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятиэтажном многоквартирном доме. В результате хлопка газовоздушной смеси пострадали два помещения, в одной из квартир оказалась помята входная дверь.