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Три человека пострадали при взрыве баллона с газом в Волгоградской области

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Пенсионерка и две ее внучки серьезно пострадали при взрыве газового баллона в Волгоградской области. Емкость упала в мангал с огнем.

Инцидент произошел в Котельниково. По данным правоохранительных органов, во время приготовления еды ручной газовый баллон с горелкой упал со стола в мангал. В результате нагрева баллон взорвался. Сильные ожоги получила пенсионерка и ее внучки студенческого и школьного возраста, сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Пострадавшие были доставлены в больницу. У пенсионерки выявили ожоги 30-35% поверхности тела, у студентки ожоги около 40% поверхности тела. Самые тяжелые травмы диагностированы у младшей девочки. Она получила ожоги 90% поверхности тела.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в результате хлопка газа в многоквартирном доме пострадал 68-летний мужчина. После хлопка последовало воспламенение от подтекавшего газового баллона.

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