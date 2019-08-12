Один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме в Москве

На юго-западе Москвы в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме пострадал один человек. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб города.

«В квартире на втором этаже дома № 18, корпус 3, на улице Нагорная произошел хлопок газовоздушной смеси. Предварительно, разрушена стена между кухней и комнатой», — отметил собеседник.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. В пресс-службе МЧС России уточнили, что после хлопка пожара не было.

5 августа сообщалось, что два человека доставлены в больницу после взрыва газа в многоквартирном доме в Лесозаводске (Приморский край).

Уточняется, что в одной из квартир произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате взрыва в квартире были выбиты окна, а также помята входная дверь.