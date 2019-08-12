Прямой эфир

Один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На юго-западе Москвы в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме пострадал один человек. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб города.

«В квартире на втором этаже дома № 18, корпус 3, на улице Нагорная произошел хлопок газовоздушной смеси. Предварительно, разрушена стена между кухней и комнатой», — отметил собеседник.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. В пресс-службе МЧС России уточнили, что после хлопка пожара не было.

5 августа сообщалось, что два человека доставлены в больницу после взрыва газа в многоквартирном доме в Лесозаводске (Приморский край).

Уточняется, что в одной из квартир произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате взрыва в квартире были выбиты окна, а также помята входная дверь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хлопок газа произошел в двухэтажном доме на Урале
Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском достигло 30

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017