Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском достигло 30

В результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов на складе боеприпасов в Ачинском районе в Красноярском крае пострадали 30 человек. Об этом в воскресенье, 11 августа, рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб региона.

«По уточненным данным, при взрывах 5 и 9 августа всего пострадали 31 человек, из них один погиб», — отметил собеседник агентства.

В настоящее время госпитализированными остаются 10 человек. Еще 20 людям окажут амбулаторную помощь.

5 августа на cкладе боеприпасов под Ачинcком произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км. Спустя два дня замминистра обороны Дмитрий Булгаков, посетивший место ЧП, заявил, что склад больше не представляет угрозы населению. Глава Минобороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов, в течение двух недель.

Новые взрывы на полигоне прогремели в пятницу, 9 августа. Как сообщили в Минобороны России, к детонации боеприпасов привело попадание молнии в снаряд.