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Пожарные ликвидировали горение на военных складах под Ачинском

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Фото: РИА Новости/Даниил Сидоров
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Возгорание на военных складах под городом Ачинск в Красноярском крае, которое возникло после взрывов боеприпасов, ликвидировано. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил глава ГУ МЧС по региону Игорь Лисин.

«Горение там ликвидировано, просто проводятся работы, убеждаются в полной безопасности», — цитирует его ТАСС.

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В свою очередь в мэрии Ачинска заявили, что повреждения электропроводов из-за взрывов на складе боеприпасов в Каменке, а также ухудшение погодных условий может обесточить город. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Отмечается, что ЧП на складе артиллерийских снарядов вызвало серьезные повреждения на двух ЛЭП.

В мэрии добавили, что глава города Илай Ахметов 10 августа провел экстренное заседание оперативного штаба с энергетиками. На совещании были проработаны варианты резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения в том числе с использованием мобильных дизель-генераторов.

Новые взрывы на полигоне прогремели в пятницу, 9 августа. Как сообщили в Минобороны России, к детонации боеприпасов привело попадание молнии в снаряд.

5 августа на cкладе боеприпасов под Ачинcком произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, cпасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км. Cпустя два дня замминистра обороны Дмитрий Булгаков, посетивший место ЧП, заявил, что склад больше не представляет угрозы населению. Глава Минобороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов, в течение двух недель.

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