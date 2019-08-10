Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11

Число пострадавших при новых взрывах на складах боеприпасов под Ачинском выросло до 11. Об этом 10 августа сообщила «РИА Новости» руководитель пресс-службы краевого минздрава Зоя Масленникова.

«На утро субботы 11 пострадавших, из них четверо госпитализированы… Остальные осмотрены, им оказана необходимая медицинская помощь, и они отпущены домой», — сказала собеседница агентства.

До этого сообщалось о 10 пострадавших в результате новых взрывов.

Новые взрывы на полигоне под Ачинском прогремели в пятницу, 9 августа. Как сообщили в Минобороны России, к детонации боеприпасов привело попадание молнии в снаряд. Были зарегистрированы как минимум две самопроизвольные детонации снарядов. Инцидент произошел в ходе операции по разминированию. Работы приостановили, а жителей близлежащего села Каменки эвакуировали.

5 августа на cкладе боеприпасов под Ачинcком произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, cпасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км. Cпустя два дня замминистра обороны Дмитрий Булгаков, посетивший место ЧП, заявил, что склад больше не представляет угрозы населению. Глава Минобороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов, в течение двух недель.

В результате происшествия погиб один человек, восемь пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека.